Batman'da 50 kişinin testi pozitif çıktı
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Koronavirüs, Batman

Batman'da 50 kişinin testi pozitif çıktı

Batman'da 50 kişinin testi pozitif çıktı Batman İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığı'nda gerçekleşirken, toplantıda kentteki korona virüs hastası sayısı ve yapılan korona virüs test sayısı da açıklandı.

11.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:14
Batman'da 50 kişinin testi pozitif çıktı

Batman'da 50 kişinin testi pozitif çıktı

BATMAN - Batman İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığı'nda gerçekleşirken, toplantıda kentteki korona virüs hastası sayısı ve yapılan korona virüs test sayısı da açıklandı.

Batman'da toplam 500 kişiye Covid-19 testi yapıldığını belirten Vali Şahin, test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının da 50 kişiyi bulduğunu söyledi. Son birkaç gün içerisinde korona virüs enfekte sayısının 20'li rakamlardan 50'lere çıktığını ifade eden Vali Şahin, vatandaşların kendi karantinalarını uygulamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca bugüne kadar Batman'da Korona virüs hastası olan 8 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.

"Batman'da korona virüs hastası olan 8 kişi taburcu edildi"

Batman Valisi Hulusi Şahin "Biz ilimizde yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları kararları tedbirleri gözden geçireceğiz. Maalesef aradan birkaç gün içerisinde bizim sonuçlarımızda ciddi bir artış oldu ve 20'li rakamlardan 50'li rakamlara birkaç gün içerisinde ulaştık. Ciddi bir artış var ilimizde bunun sebebi genel itibari ile büyük fotoğrafa baktığımızda biz çok kötü ilerden değiliz ancak artış hızımız artı bununla ilgili olarak benim gördüğüm bazı vatandaşlarımızın bazı işletmelerin vurdumduymazlığı ve umursamazlığı başı çekiyor. Bunun için hepimizin tekrar davranışlarımızı kontrol etmeye gözden geçirmeye çağırıyorum. Herkesin kendi karantinasını uygulaması lazım maalesef halen sokaklarımız çarşı pazarımız dolu sosyal mesafeye uymamakta direnenler var. Maske takmamakta direnenler var. Artık ilimizde maske problemi yok binlerce maske dağıtık ve halende maskeler dağıtılıyor. Bunun dışında bulaş çalışmaları bu işin en önemli bölümü yani pozitif vaka bulduğunuz zaman onun temas ettiği tüm temasları çalışmanız lazım. Bu hususta bazı işletmeler bize yardımcı olmuyorlar bize yardımcı olmayan ve tavırları itibariyle virüsün yayılmasına zemin hazırlayan işletmeler var biz bunlarla ilgili sert tedbirleri alacağız almaya da başladık. Bu nelerdir ağır para cezaları kapatma ve hata eğer davranışları nedeniyle ciddi anlamda bir rahatsızlık bir hastalık yayımı olursa Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre işin adli boyutu da devreye girer. Ayrıca bir işletmeyi de kapattık. Hıfzıssıhha kurulu kararı ile 7 gün kapatma cezası uyguladık. Atatürk Parkı ve diğer parkların kapatılması için değerlendireceğiz. Büyük bir ihtimale tüm parkları vatandaş girişine yasaklayacağız. En son şifa bulan 8 vakamız taburcu edildi. Diğer vakalarımızın da durumu iyi yani yoğun bakım kötü durumlar bizim pozitif vakalarımızda yok entübe ve yoğum bakımda hastalarımız var ama bunlar olası vaka pozitif vaka değil" dedi.

Batman'da 50 kişinin testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

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