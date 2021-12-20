Batman'da 50 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

BATMAN (İHA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, 50 adet kaçak cep telefon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde çarşı mahallesinde bulunan üç işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 50 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken 3 şahıs da gözaltına alındı. - BATMAN

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