Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı tarihlerde meydana gelen 5 hırsızlık olayında çalınan malzemeleri hurdacıda buldu. Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı. Hurdacıya hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.

JASAT ekipleri, jeneratörün M.K., N.D. ve M.T. isimli şahıslar tarafından çalınarak hurdacılık işi yapan Ö.S. isimli şahsa sattıklarını belirledi. Hurdacıda ele geçirilen malzemelerin 10 Aralık 2021 tarihinde Akça köyünden, 5 Şubat 2022 tarihinde Çamlıtepe Mahallesi'nden ve Beşiri ilçesi Örmegöze köyünden, 6 Şubat 2022 tarihinde Binatlı köyünden ve 31 Temmuz 2021 tarihinde Akça köyünden çalınan malzemeler olduğu belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen M.K., N.D. ve M.T. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ö.S. isimli şahıs hakkında ise "Hırsızlık Malı Satın Almaktan" işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin sahiplerine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN