Batman'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması maksadıyla 16 Aralık 2021 tarihinde Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kozluk-Batman karayolu Bekirhan Köyü mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde; 34 MM 2770 plakalı araç ile intikal eden yabancı uyruklu 5 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Araç sürücüsü F.N. hakkında trafik idari para cezası uygulandığı, 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu, Yasadışı Bulunma Kanununa aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanan göçmenler, Van İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

 Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı

Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı

 Otobanda 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

Otobanda 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title