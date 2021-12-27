Batman'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması maksadıyla 16 Aralık 2021 tarihinde Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kozluk-Batman karayolu Bekirhan Köyü mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde; 34 MM 2770 plakalı araç ile intikal eden yabancı uyruklu 5 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Araç sürücüsü F.N. hakkında trafik idari para cezası uygulandığı, 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu, Yasadışı Bulunma Kanununa aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanan göçmenler, Van İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

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