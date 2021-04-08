Batman'da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da çeşitli markalarda 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da çeşitli markalarda 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda değişik yer ve zamanlarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 5 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilişkili 18 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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