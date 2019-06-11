Batman'da 453 gram eroin ele geçirildi
Batman'da 453 gram eroin ele geçirildi.
Batman'da 453 gram eroin ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında metruk bir binada yapılan aramada 453 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuyu binaya bırakan şüphelinin kimliğinin tespitine çalışılıyor.
Kaynak: AA
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