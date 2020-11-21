Batman'da 44 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
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Batman'da 44 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

21.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:00
Batman'da 44 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 44 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 44 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrol Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerce operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 21 paket halinde 44 kilo 800 gram skunk ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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