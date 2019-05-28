Batman'da 4 teröristin teslim olması

Batman'da güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birisinin, 2018'de Mardin'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batman'ın Hasankeyf ilc¸esi Kelekc¸i ko¨yu¨ kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerince yürütülen iç güvenlik operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyon kapsamında bir sığınakta saklandıkları tespit edilen 4 terörist, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerden birisinin, 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili, sözde "Mava Grubu" sabotajcısı "Mahir" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA