Batman'da 4 Santimetre Çapındaki Dolu Ekinleri Vurdu
BATMAN'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
BATMAN'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi. 4 santimetre çapına ulaşan dolu taneleri görenleri şaşırttı.
Batman'da dün başlayan yağışlar, bugün yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Kent merkezinde bulunan şehirlerarası otogarın olduğu bölgede etkili olan dolunun çapının 4 santimetreyi bulduğu görüldü. Etkili olan dolu yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkilerken tarım alanları ve çiftçilerin mahsülleri de zarar gördü.
- Batman
Kaynak: DHA