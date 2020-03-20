Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada kentten alınan uyuşturucunun ilçelere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda takip edilen şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA