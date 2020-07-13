Batman'da 4 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'te, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasının önlenmesi ve halkın salgından korunması amacıyla bazı tedbirler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Kayapınar beldesinin Yeşilyurt mahallesi ve Akyar köyünde 2'şer olmak üzere 4 ev karantinaya alındı.

Söz konusu evlerde oturan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: AA