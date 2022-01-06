Batman'da 39 yasaklı ırk köpek toplatıldı

BATMAN (AA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekiplerince 39 yasaklı ırk köpek toplandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde tehlike oluşturan ve yasaklı ırk köpekler kategorisinde bulunan pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio ırklarından 26'sı sahiplerinden, 13'ü sokak ve caddelerden toplandı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekiplerince toplanan 39 köpek havan bakım evine teslim edildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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