Batman'da 35 yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı
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Batman'da 35 yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı

Batman'da 35 yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman İl Özel İdaresince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla yetiştiricilere yüzde 75'i hibe destekli süt sağım makinesi desteği sunuldu.

Batman İl Özel İdaresince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla yetiştiricilere yüzde 75'i hibe destekli süt sağım makinesi desteği sunuldu.

Orman İl Müdürlüğü Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, süt sağım makinesi ve eğitim sertifikası çiftçilere verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, yüzde 75'i hibe desteği ile 35 hayvan yetiştiriciye süt sağım makinesi desteği sağladıklarını söyledi.

Gün, 2018'den bu yana 205 süt sağım makinesi dağıttıklarını aktararak, süt sağım makineleriyle artık yetiştiricilerin süt sağarken yaşadıkları zorlukların giderildiğini belirtti.

Törene, Hasankeyf Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Şenol Öztürk ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Selman Nasıroğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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