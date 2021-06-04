Batman'da 305 kaçak cep telefon ele geçirildi

Batman'da 305 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da 305 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mayıs'ta Batman Diyarbakır kara yolunda yapılan uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 305 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak