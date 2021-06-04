Batman'da 305 kaçak cep telefon ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Batman'da 305 kaçak cep telefon ele geçirildi

Batman'da 305 kaçak cep telefon ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da 305 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da 305 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mayıs'ta Batman Diyarbakır kara yolunda yapılan uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 305 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Son dakika haberleri: Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
Elanur'un 8 günlük çatı esareti! Günlerce aç bırakılmış
Elanur'un 8 günlük çatı esareti! Günlerce aç bırakılmış
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Bergen Burak Sergen İlker Kaleli
Spor Gervinho Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman'da 305 kaçak cep telefon ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:51:44. #1.14#

title