Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

11.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:48
Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köyünden 30 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüpheliyi çaldıkları ileri sürülen hayvanlarla Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü yakınlarında yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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