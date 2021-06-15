Batman'da 30 dağcı Mereto Dağı'na tırmandı
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Batman'da 30 dağcı Mereto Dağı'na tırmandı

Batman'da 30 dağcı Mereto Dağı'na tırmandı
Anadolu Ajansı / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Batman'ın Sason ilçesinde 30 dağcı, 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde 30 dağcı, 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 30 dağcı Mereto Dağı'na tırmandı.

Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyünden hareket eden dağcılar, 7 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Etkinlikte yer alan Yeliz Çoban, daha önce de 3 kez Mereto Dağı'na tırmanış yaptığını belirterek, "Mereto Dağı'nın zirvesinde manzara muhteşem. Doğası çok güzel. Zirveden bölgenin birçok yerleşim yerini görmek mümkün." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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