Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı
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Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı

Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Kozluk Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Kozluk Arıcılar El Ele, Organik Arı Ürünleri Üretiyor" projesi kapsamında 30 arıcıya 600 kovan ile 600 ana arı dağıtıldı.

Kozluk Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "Kozluk Arıcılar El Ele, Organik Arı Ürünleri Üretiyor" projesi kapsamında 30 arıcıya 600 kovan ile 600 ana arı dağıtıldı.

Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında 30 arıcıya yüzde 70 hibe ile 600 arı kovanı ve 600 ana arı desteği sunuldu.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda arı kovanları ve ana arılar Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ve proje koordinatörü Barış Doyar tarafından arıcılara teslim edildi.

Sağlam AA muhabirine, Kozluk ilçesinde arıcılığı geliştirmek amacıyla hazırladıkları projenin kabul edildiğini belirterek, proje ile ilçede arıcılığın gelişeceğine inandıklarını söyledi.

Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı
Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı
Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı
Batman'da 30 arıcıya 600 arı kovanı ve 600 ana arı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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