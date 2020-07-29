Batman'da 3 otel Güvenli Turizm Sertifikası aldı Batman'da 3 otel Güvenli Turizm Sertifikası aldı.

Batman'da 3 otel Güvenli Turizm Sertifikası aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınıyla birlikte önem kazandı. Tur şirketleri ve organizasyon yapan firmalar 'Güvenli Turizm Sertifikası' olan otelleri tercih ederken Batman'da sertifikaya başvuran 7 otelden 3'ünün başvurusu onaylandı.

Güvenli Turizm Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınırken sertifika için sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk gibi kurallara dikkat ediliyor.

Dört yıldızlı bir otelin genel müdürü Hüseyin Aslan, gönüllülük esasıyla başlanan sertifikanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Müşterilerin otele girişlerinden çıkışlarına kadarki bütün hizmet aşamalarında sıkı tedbirlerin uygulandığını vurgulayan Aslan, "Müşteri otele giriş yaptığında ateşi ölçülüyor. Girişte dezenfektan kullanıldıktan sonra maskesi yoksa kendisine maske veriliyor. Resepsiyonda belirlenen sosyal mesafede giriş işlemleri yapıyor. Odada kullanılan sabun, şampuan gibi malzemeler tek kullanımlık olarak veriliyor. Lokanta bölümünde de yemekler el değmeden misafirlerimize sunuluyor." dedi.

Kaynak: AA