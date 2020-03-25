Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı
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Batman, 3. Sayfa

Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman Güney çevre yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası mobeseye yansıdı.

25.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:13
Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman Güney çevre yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası mobeseye yansıdı.

29 Ocak'ta Balpınar Belde Belediyesine ait 72 EN 907 plakalı bir çöp kamyonu ile çevre yolunda seyreden 26 VL 647 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kaza, mobeseye yansıdı. Çöp kamyonu virajı alamayarak sıkıştırdığı ticari araç ile çarpıştı. Ticari araç şarampolde asılı kalırken, kamyonun takla attığı kazada 3 kişi yaralanmıştı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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