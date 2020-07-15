Batman'da 3 ev karantinaya alındı
BATMAN (AA), Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
15.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:54
BATMAN (AA), Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Yolağzı mahallesi, Doruk köyü ve Kayapınar beldesinde rahatsızlanan 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla söz konusu 3 adresin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Evlerde oturan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA