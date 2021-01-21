Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı
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Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı

21.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:54
Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde kardan kapanan köy yollarını açmak ve sağlık ekiplerini hastalara ulaştırmak için çalışma yapan karla mücadele ekiplerinin bulunduğu Merete Dağı eteklerindeki 3 bölgeye çığ düştü.

BATMAN'ın Sason ilçesinde kardan kapanan köy yollarını açmak ve sağlık ekiplerini hastalara ulaştırmak için çalışma yapan karla mücadele ekiplerinin bulunduğu Merete Dağı eteklerindeki 3 bölgeye çığ düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı çığlarda yolda mahsur kalan sağlık çalışanları kurtarıldı. İlçe merkezinde de karın ağırlığı nedeniyle bazı ağaçlar, yan yattı.

Sason ilçe merkezi ve kırsalında etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde kardan kapanan Yürekli ve Ekinlik köylerinin yollarını açmak ve sağlık ekiplerini hastalara ulaştırmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışma yaptığı bölgelerde gece ve sabah saatlerinde 3 bölgeye çığ düştü. Çığlarda can kaybı ve yaralanma olmazken, mahsur kalan sağlık çalışanları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğretmenevinin bahçesinde bulunan 2 ağaç, ağırlık nedeniyle yan yattı. Buzlanma nedeniyle de Sason Devlet Hastanesi yolundaki yokuşta TIR, sürücüsünün kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan 02 AJ 102 plakalı TIR, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı
Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı
Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı
Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı
Batman'da 3 bölgeye çığ düştü, mahsur kalan sağlıkçılar kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sayım ÖZMEN

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