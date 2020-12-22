Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

22.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07
Batman'da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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