Batman'da 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Batman'da 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman polisi bir araçta yaptığı aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

BATMAN (İHA) - Batman polisi bir araçta yaptığı aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Batman'a bağlı Hasankeyf ilçe kavşağında bir arabada yapılan aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

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