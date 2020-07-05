Batman'da 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi
Batman'da uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
05.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:16
Batman'da uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yürüttüğü kapsamında bir adreste yapılan aramada 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, bir süre önce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.
Kaynak: AA