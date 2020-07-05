Batman'da 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi Batman'da uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yürüttüğü kapsamında bir adreste yapılan aramada 3 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, bir süre önce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9'u tutuklandı.

Kaynak: AA