Batman'da 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da iki iş yerinde aramasında 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi.
BATMAN (İHA) - Batman'da iki iş yerinde aramasında 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde 2 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
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