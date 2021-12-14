Batman'da 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

BATMAN (İHA) - Batman'da iki iş yerinde aramasında 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde 2 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 bin 370 kaçak sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

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