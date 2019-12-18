Batman'da 3 araca çarparak alev alan otomobilden çıkan sürücü kaçtı

18.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:00

Batman'da iki otomobil ile hafif ticari araca çarptıktan sonra alev alan otomobilden çıkan sürücü kaza yerinden kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Batman-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AAY 822 plakalı otomobil, önce aynı istikamette seyreden bir otomobile daha sonra refüje çarparak kaldırıma çıktı.

Bu sırada alev alan otomobil, park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araca çarparak durabildi.

Otomobilden çıkan sürücü, kaza yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracın alev alarak refüje çarptığı görülüyor.

Park halindeki otomobili zarar gören Adnan Sıkılı, kazayı evinin balkonundan gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA