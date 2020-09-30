Batman'da 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Batman'da 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

30.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:56
Batman'da 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 280 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 280 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir depo ile bir araçta arama yapıldı.

Operasyonda, 280 kilo 558 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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