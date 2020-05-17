Batman'da, 280 aileye gıda yardımı yapıldı Batman Nasip İnsani Yardım Derneği 280 aileye gıda yardımı yaptı.

Batman Nasip İnsani Yardım Derneği 280 aileye gıda yardımı yaptı.

Dernek üyesi gençler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 280 ailenin evine gıda yardımı ulaştırdı.

Dernek başkan yardımcısı Abdülkadir Değer yaptığı açıklamada ramazan ayı münasebetiyle dar gelirli 280 aileye ulaştıklarını belirterek, yardımların devam edeceğini söyledi.

Aileler de yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA