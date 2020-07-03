Batman'da 26 kilogram esrar ele geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
03.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:05
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişinde durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada, 26 kilo 700 gram esrar bulundu.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA