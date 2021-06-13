Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi Batman'ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

Sason'a bağlı Dereköy Ormanı'nda rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi. Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş