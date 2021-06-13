Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi
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Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yerel

Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi Batman'ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yapraklar arasında bulunan dev etçil çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.

Sason'a bağlı Dereköy Ormanı'nda rastlanan 25 santimlik dev çekirgeyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin yaklaşmaktan korktuğu etçil çekirgelerin bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha sıklıkta görüldüğü öğrenildi. Bu çekirgelerin zararlı olmadığını belirten uzmanlar, zararlı böcekleri yedikleri için hayvanların yararlı olduğunu vurguladı.

Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi
Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi
Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi
Batman'da 25 santimlik dev çekirge böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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