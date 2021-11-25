Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı - Haberler
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Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber Batman İl Emniyet Müdürlüğü stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

BATMAN (İHA) - Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber Batman İl Emniyet Müdürlüğü stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle özel bir AVM'DE Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber Batman İl Emniyet Müdürlüğü ( Asayiş Şube, Narkotik Şube, Trafik Şube, TDP Şube, Tem Şube) stant açarak günün anlam ve önemine binaen kadınlara karanfil, maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile kent protokolü açılan stantları tek tek ziyaret ederek destek verdi. - BATMAN

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

Batman'da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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