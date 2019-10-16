Batman'da 236 sikke ele geçirildi

16.10.2019 14:54

Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 236 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde tarihi eser bulunduğu yönünde aldığı istihbarat üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Aramada, farklı dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 236 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA