Batman'da 236 adet tarihi sikke ele geçirildi

16.10.2019 15:00

Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 236 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda farklı dönemlere ait 236 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(EA-YRT-CC-Y)

Kaynak: İHA