Batman'da 232,5 kilogram esrar ele geçirildi
Batman'da düzenlenen operasyonda 232,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda 232,5 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 232,5 kilogram esrar, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA