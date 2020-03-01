Batman'da 232,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Batman'da 232,5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 232,5 kilogram esrar ele geçirildi.

01.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:42
Batman'da 232,5 kilogram esrar ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 232,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 232,5 kilogram esrar, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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