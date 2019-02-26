Batman'da 215 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Batman'da saman yüklü kamyonda 215 kilogram esrar ele geçirildi.
Batman'da saman yüklü kamyonda 215 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saman yüklü kamyonda arama gerçekleştirildi.
Aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 215 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA