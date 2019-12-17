Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi
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Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi

Batman'da bir akaryakıt tankerinde 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:00
Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi

'da bir akaryakıt tankerinde 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasında, İl Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen devriye faaliyeti esnasında merkez ilçe Binatlı Mahallesi sınırlarında bir akaryakıt tankerinin petrol türevi ürün aktarımı yaptığının belirlendiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince akaryakıt tankerinde yapılan incelemede, 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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