Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, 21 ton kaçak kalorifer akaryakıtı ele geçirildi.

17.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:41
Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonlarda, 21 ton kaçak kalorifer akaryakıtı ele geçirildi.


Batman'da ekipleri tarafından Binatlı Mahallesinde kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen devriye faaliyeti esnasında merkez ilçe Binatlı Mahallesi sınırlarında bir akaryakıt tankerinin petrol türevi ürün aktarımı yaptığının tespit edilmesi üzerine akaryakıt tankerinde yapılan arama neticesinde 21 bin ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler