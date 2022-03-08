Batman'da 2021'de 3 bin 350 kadın ibtihdam edildi

BATMAN (AA) - Batman'da geçen yıl 3 bin 350 kadının istihdam edildiği belirtildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz, kadın istihdamının sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Batman İŞKUR Müdürlüğünün kadın istihdamının artırılması ve geliştirilmesine büyük önem verdiğini ifade eden Eviz, yapılan çalışmalar neticesinde 2021 yılında 3 bin 350 kadının iş sahibi olduğunu aktardı.

"2021 verilerine göre Batman İş Kur Müdürlüğü'nün 3 bin 350 kadın istihdamı ile Türkiye genelinde 10. sırada yer aldı." diyen Eviz, bu verilerin kurumsal olarak kadın istihdamına verdikleri önemi yansıttığını aktardı.

Eviz, şunları kaydetti:

"Kurum olarak yaptığımız çalışmaların başında meslek edindirme kursları ve İşbaşı Eğitim Programları gelmekte. Bu programlar düzenlenirken önemsediğimiz en önemli hususlardan biri de açılan programdaki kadın katılımcı sayısı. 2021 yılında açılan 99 mesleki eğitim kursunda 2 bin 80 kişiden 1312'si kadın kursiyerlerden oluştu. Açılan 769 İşbaşı Eğitim Programına katılan 6 bin 944 kişiden 3 bin 332'si de kadın katılımcılardan oluştu. İş Kur ailesi olarak tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."