Batman'da 20 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık kamerada

Batman'da 20 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık kamerada Batman'da sabah erken saatlerde bir inşaata giren 3 kişi 20 dakikada 20 bin TL'lik malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.