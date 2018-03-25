Batman'da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Batman'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir el bombası, bir el telsizi, bir gece görüş dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır, Mardin ve Hakkari kırsalında güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 10, Bitlis merkez ve Hakkari'in Şemdinli ilçesinde ise 18 el yapımı patlayıcı, bir roketatar mühimmatı ve bir el bombası imha edildi.