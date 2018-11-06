Batman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Batman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Batman'da 2 Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HPZ 55 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 KC 4747 plakalı otomobil Suçeken köyü yakınlarında çarpıştı.


Kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

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