Batman'da 2 kilogramlık turplar ilgi odağı oldu

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:36

Batman'ın Kozluk ilçesinde yetişen 2 kilogramlık turplar ilgi gördü.



İlçeye bağlı Yanıkkaya köyünde yetiştirilen ve her biri iki kilograma ulaşan turplar, üreticiler kadar müşterileri de şaşırttı.



Köyde uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten Mizbah Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkındır turp ektiğini, ilk defa bu ağırlıkta turp yetiştiğini gördüğünü söyledi.



Karabulut, "Kumluk alanda yetiştiriyoruz. Allah'ın bereketidir. Organik olan bu turpları yetiştirirken hiç gübre kullanmıyoruz. Turpları kilogramını 2 liradan satıyoruz." dedi.



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Kaynak: AA