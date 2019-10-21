Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

21.10.2019 14:05

Batman'da bir parkta polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden 4 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri kentte bulunan parklarda, açık ve ağaçlık alanlar ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Batman'da bulunan bir park ve çevresinde bir şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Parka düzenlenen operasyonda A.K. isimli şahsa yapılan üst aramasında elinde bulunan mont içerisinde 4 parça halinde toplamda 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA