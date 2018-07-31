Batman'da 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramada 2 kilogram eroin bulunduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı, birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.