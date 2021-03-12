Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı
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Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

12.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:14
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı.

Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde önceki gün Eşref Y. idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı. Servis şoförü Eşref Y, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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