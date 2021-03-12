Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı
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Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı

12.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:26
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı

Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından iki okulun müdürleri ile müdür yardımcıları görevlerinden alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından iki okulun müdürleri ile müdür yardımcıları görevlerinden alındı.

Sason ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü ve müdür yardımcısı ile Sason Anadolu Lisesi müdürü ve müdür yardımcısının görevden alındığı öğrenildi. Görevden alınan okul idarecileri hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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