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Batman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Batman'da 2 şüpheli bir internet kafeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

BATMAN (AA) - Batman'da 2 şüpheli bir internet kafeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesindeki bir internet kafede hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen aracı tespit ederek şüphelilerin adresine ulaştı.

Kuyubaşı Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, internet kafeden çalındığı belirlenen 8 dizüstü bilgisayar, bilgisayar monitörü, maus ve 6 televizyonun yanı sıra farklı iş yerlerinden çalındığı tespit edilen 4 gelinlik, 3 ayakkabı, 4 anahtar ile ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çalınan eşyalar sahibi S.Y'ye teslim edildi.

S.Y, "Çalınan eşyalarımın bu kadar çabuk bulunmasını beklemiyordum. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim." dedi.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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