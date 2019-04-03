Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih Ölü Bulundu

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, geçen pazartesi gününden bu yana kayıp Fatih Aktoğa'dan (3), acı haber geldi. Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu.

Kozluk'un Ulaş köyüne bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aktoğa Ailesi, önceki gün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in evde olmadığını fark etti. Panik içinde evin odalarına baktıktan sonra dışarı çıkıp, sokaklarda çocuklarını arayan aile bireyleri, Fatih'i bulamadı. Ailenin başvurusuyla bölgeye gelen jandarma ekipleri de Fatih'i bulamayınca AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği 100 kişilik ekip, karadan ve havadan arama çalışması yaptı. Fatih'in bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.

DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

İki gündür drone da kullanılarak aranan Fatih Aktoğa'dan bugün acı haber geldi. Saat 13.00 sıralarında Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu. Fatih'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Batman

Kaynak: DHA