Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

30.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:17
Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi Bayındır Mahallesi Batı Raman Bulvarında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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