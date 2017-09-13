Batman'da 19 Bin 360 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan 19 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gercüş ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 19 bin 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.



Olaya karışan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BATMAN